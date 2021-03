Skandaalne dokumentaalfilm Linnar Priimäest jõuab teleekraanile

Ajal, mil kõik solvuvad kõigi peale, keegi ei tea enam, mida võib öelda või mida mitte, on Eestis üks mees, kes räägib seda, mida mõtleb - Linnar Priimägi. Skandaalse Linnari värvikas saatus ja julged väljaütlemised ei jäta külmaks kedagi ning temast on saamas häbitu meem, mis šokeerib ja lõbustab nii noori kui vanu.

On ta tänapäeva õukonnanarr või hoopis kuningas, kes naerab alati viimasena? See selgub dokumentaalfilmis, mis on tekitanud palju kõmu, kütnud kirgi ning tunnistatud ebakorrektseks.