Suunamudija Liza Lind ahistamisskandaalidest: probleem ei seisne indiviidis kuivõrd ühiskonnas

"Ma ei võta järgnevat ei kergekäeliselt ega ka kerge südamega ja kuigi see pole teema, mida tavapäraselt kõnetaksin, siis olles isiklikult kokku puutunud olukorraga ja vaadates kõike, mis antud hetkel maailmas toimub, pean seda vajalikuks," kirjutab Lind alustuseks.

"Probleem ei seisne indiviidis niivõrd kui ühiskonnas ja meie ühiskonnana oleme ainsad, kes midagi paremuse poole muuta saavad. Me peame olema teadlikumad! Me peame olema teadlikumad ühiskonna probleemidest, me peame olema teadlikumad iseendast ja käitumisest, mida meie rakendame, me peame olema teadlikumad sellest, kuidas me kasvatame oma lapsi," lausub ta.

Ta kirjutab, et kõik inimesed, keda me tänaseks päevaks näeme, kes on ühel või teisel viisil halvasti käitunud, on kunagi olnud lapsed. Lapsed, kes ei ole saanud õiget eeskuju ei oma vanematelt ega ka ehk laiemast ühiskonnast. Lahendamata individuaalsed ja kollektiivsed traumad mõjutavad meie ja meid ümbritsevate inimeste tulevikku.

"Siinkohal tahaksin kõikidele veelkord rõhutada, et ei piisa sellest, et sina individuaalselt ei tee enda käitumisega liiga ennast ümbritsevatele inimestele. Igaüks meist peab aktiivselt pingutama selle nimel, et harida meie lähedasi, mitte silma kinni pigistada ebaeetilisele käitumisele," märgib Lind lõpetuseks.