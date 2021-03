Kõik Eesti linnad läbi kõndinud Intan Pragi: endiselt ei tea, miks selle ette võtsin

"Ma ei tea, miks," tõdes Pragi, kes tunnistas, et teekonna eelviimasel päeval, kui oli veel 35 kilomeetrit käia, tundis ta, et nüüd aitab.

"Peterburi maanteel oli kõva ja jäine vastutuul, miinuskraadid ja see liiklus -- siis mõtlesin küll, et juba tahaks kohal olla. Aga üldiselt ei olnud selliseid väga raskeid momente."

Pragi kinnitas, et kõik 47 linna said läbi käidud ja midagi vahele ei jäänud. Samas tunnistas ta, et oli enne kõik linnad juba läbi käinud. "Ma olen Eestis palju ringi liikunud, reisinud ja rännanud ja olen sattunud kõikidesse linnadesse aegade jooksul."