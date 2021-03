Stefan avameelselt: mul on ka kopp ees koroonast täpselt samamoodi nagu teil!

"Mul on kahju näha, et meil on nii palju nakatunuid ja kahjuks kõigil ei lähe koroona läbipõdemine nii hästi. Osadel möödub see, kui kerge külmetus, kuid mõnedel ilmnevad eluaegsed tervisekahjustused ja mõnel lõpeb veelgi kurvemalt. Mul on ka kopp ees koroonast täpselt samamoodi nagu teil. Pingutame natukene veel, et olukord rutem laheneks, et meie elu saaks jälle normaalseks," kirjutab noormees enda Instagrami storys.