Tohoh! Prints Harry asus Räniorus tööle idufirma juhina

Hiljuti teatas kuningapere liige prints Harry Wall Street Journalile, et temast saab veebipõhise treeneri ja vaimse tervise ettevõtte BetterUp juht.

"Ma kavatsen aidata, et inimeste elule mõju avaldada," rääkis 36-aastane Harry ajalehele ametist, mis sai ametlikult teatavaks täna. "Proaktiivne juhendamine pakub lõputuid võimalusi isiklikuks arenguks, teadlikkuse suurendamiseks ja igakülgseks paremaks eluks," nendib Harry.

Prints on varem avaldanud plaane tegeleda lähemalt vaimse tervise probleemidega ning tema naine Meghan Markle tunnistas sel kuul Oprah Winfrey'le, et mõtles suitsiidseid mõtteid kuninglikus perekonnas lõksus olles.

Harry ütles, et on isiklikult paar kuud kasutanud BetterUpi rakendust ja treenerit. Harrylt oodatakse, et ta panustab algatusse, sealhulgas tootestrateegia otsustesse ja heategevuslikule poolele ning toetaks avalikult vaimse tervisega seotud teemasid.