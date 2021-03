KUULA | Laura avaldas koostöös Soome autoritega singli "Don't Die With The Music In You" koos talvise muusikavideoga

Laura jaoks on loo sõnum olulisim kui kunagi varem. „Kui seda 2019. aastal koostöös Soome autoritega kirjutama asusime oli selle lüürika sees peidus sõnum iseseisvumisest ja raskustest ülesaamisest. Tänaseks on need sõnad saavutanud täiesti teise tasandi ja mõõtme. Saabunud kevad on keerulisem, kui kunagi varem, kuid esimest korda paistab selle teekonna lõpus lootusekiir,“ mõtiskleb Laura. Loo „Don't Die With the Music In You“ autoriteks on Janne Hyöty, Jessica Hyöty, Christian Jansson, Johannes Lõhmus ja Laura ise.