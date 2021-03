Liisi Eesmaa Venemaa maskisaate kostüümivargusest: tehke oma tõlgendus, kuid ärge varastage!

"Tõepoolest tegemist on väga sarnaste kaksikõdedega," viitab Eesmaa pildile, kus on pea kaks identset jonnipunni. "Minuga kooskõlastamata kujul on minu looming jõudnud vene telesaatesse," tõdeb Eesmaa, viidates, et juukselahk, silma- ja kostüümivärvid on identsed.

"Tõesti tundub, et vene kunstnikul endal ei ole olnud ideid. Jonnipunn on niivõrd lihtne vorm, mul tuleb sekundiga viiskümmend erivarianti," põrutab Eesmaa, kes viitab, et tõepoolest see on veidikene kompliment tema teostele, kuid ta ikkagi tahaks näha natuke rohkem loomingulisust. "Tehke sellest oma tõlgendus, kuid ärge varastage!" on Liisi otsekohene.

Praeguse seisuga ei ole ta ühtegi autoriõigust kellelegi loovutanud, mis tähendab, et see on tema looming. Eesmaa tõdes, et ta veidi kardab, äkki järgmine aasta tuleb polaarhunt, draakon või jäär.

"Mul on plaan oma autoriõiguste eest seista. Läbi frantsiisi saadame me ametlikud kirjad vene produktsioonifirmale ja telekanalile. Ma üritan nendega kokkuleppele jõuda, kuid kindel on see, et mul väga tugev kohtuasja materjal olemas.

Liisi Eesmaa kostüümivargusest kirjutab ka Eesti Ekspress: "Kinnitatud: Vene maskisaatel polnud õigust Liisi Eesmaa loodud kostüüme kopeerida"