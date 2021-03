Heelia Sillamaa poolelioleva kodu ostnud naaber: leviv jutt, et soovisime vannituba laiendada, on valeväide!

"Millegipärast otsustas ta aga, et tema korterisse ei mahu ilma 60 lisasendimeetrita vannituba ära. Meie siis uurisimegi vastu, et kui allkorruse naaber, kellel on veel väiksem korter kui Mõtustel, sai enda korterisse edukalt vannitoa rajada, siis miks Maarja ei saa? Sellele saime vastuseks vaid selle, et ta soovib suuremat vannituba. Väita nüüd meedias, et meie oleme kuidagi takistanud seda, et tema saaks endale pesemisvõimalused, on vale," kirjutab Heelia Sillamaa enda Instagrami storys.