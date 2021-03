Laulja Helen Randmets: ma ei tea mis värk sellega on, aga mulle meeldib neid poolalasti naisi maalida

Maris Kõrvits ja Rauno Märks helistasid Retro FM saates Helenile ning uurisid, mis värk selle maalimisega siis ikkagi on. Rauno Märks uuris ka seda, kes see salapärane neiu seal pildil on: "Selline maal on tegelikult kuskil olemas. Ma otsisin sellise pildi, mis mulle meeldib ja selle järgi ma ka maalisin. Ma ei tea, mis värk sellega on, aga mulle meeldib neid poolalasti naisi maalida. Mulle meeldib just see naise ilus vorm."

Tüdrukutetrios Nexus laulnud Helen Randmets üritab nüüd taas muusikamaastikul kanda kinnitada. Kroonikale antud intervjuus rääkis ta ka oma püüdlustest fitnessis.

"Peamine põhjus, miks fitnessist loobusin, oli see, et jäin kolmanda lapse ootele," märkis ta. "Tasahilju oli juba tekkinud ka hirm, et lähen sellesse liiga süvitsi sisse ära. Olin kuulnud hirmujutte, et naised võtavad ühel hetkel fitnessiga tegeledes toitumist nii tõsiselt, et dieediperioodil end piirates kahjustavad oma organismi, lõpuks jäävad ka päevad ära ja mingil hetkel ei pruugi ka enam lapsi saada. Mina tahtsin kindlasti veel üht last saada."

Ta lisas, et need, kes võtsid asja tõsisemalt ja pidasid ekstreemsemat dieeti, said ka esikohti. "Aga mis hinnaga? Mina ei tahtnud endale liiga teha. Käisin kolm-neli korda nädalas trennis – need, kes võitsid esikohti, käisid viis-kuus korda nädalas. Trenniperioodil sai väga palju toitumist jälgitud, isegi kaalusin seda. Lihast kasvatades tarbisin üle 2000 kalori päevas, dieediperioodil tuli kaloraaž viia 1600 kalori peale."