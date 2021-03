TV3 loovjuht Urmas E. Liiv rääkis Harry ja Meghani intervjuu vaadatavusest: see on live-vaatamiste puhul ülikõrge tulemus!

Nädala alguses avaldatud Kantar Emori teletopi esikümnes saadet ei olnud. Esikohal oli ETV "Pealtnägija" 247 000 vaatajaga. Kümnendal kohal olnud saadet "Sport. Sport" vaatas 140 000 inimest. Esikümnesse kuulus ka üks TV3 saade "Sotid selgeks", millel oli 143 000 vaatajat.

Täna hommikul oli Retro FM hommikuprogrammis külas TV3 loovjuht Urmas Eero Liiv, kellega räägiti, kuidas Emor oma andmeid kogub.

"Eestis on 430 teleperet, kellel on kodus vastav seade, mis mõõdab seda, kuidas perekonnas televiisorit vaadatakse. Niimoodi need tabelid sünnivad," ütles Liiv Retro FM hommikuprogrammis Rauno Märksile ja Maris Kõrvitsale.

Ta lisas, et aastate jooksul need telepered küll vahetuvad, kuid enamasti jäävad need samaks. Kaasaeg on endaga toonud ka lisavõimalused vaadatavuse lugemiseks. Elisa ja Telia näevad teenusepakkujatena reaalajas, mida nende kliendid vaatavad ning avaldavad paaril korral aastas ka selle statistika.

"Neil on natuke ikka teistmoodi kui Emoris, aga meie toetume ikka Emori peale, sest see on natuke teaduslikum metoodika," ütles ta.

Rauno Märks küsis, kuidas TV3 saate endale sai, kuid Liiv vastust ei andnud, öeldes vaid, et saade ajas britid tagajalgadele. Vahepeal räägiti ka "Duubli" saadet tabanud skandaalist, kuid hiljem selgitas Liiv, kust võeti 270 000-suurune vaatajate arv.

"Ma teadsin juba laupäeval, et meedia lendab sellise küsimusega peale. Harry ja Meghani intervjuul oli vaid live-vaatamise võimalus ja järelvaatamise võimalust polnud, sest teist sellist teletoodet pole tükk aega olnud. Oli vaid live-reiting, mis oli 125 000, baseerudes sellega reitinguid arvestades 13. kohale. See on live-vaatamiste puhul ülikõrge tulemus," selgitas Liiv.