Hans H. Luik kinkis oma sünnipäeval lastele majad: kavatsen hakata vara laiali jagama

„Kuidagi kohatult võimas tunne on! Endalgi imelik,“ kirjeldab Hans tundeid. „Kartsin, et 60. sünnipäeval on juba kott tühi ja kepp nurgas. Aga ei, vehin siin Araabia poolsaarel sporti teha. Olen nende aastatega ikka kolm elu ära elanud, vanemad on mu selliseks intensiivseks loonud. Sellest hoolimata on uudishimu ümbritseva vastu ikka olemas ja meel elevil.“