Föderaalagendid vahistasid noore räppari ja esitasid talle relvakuritegude osas süüdistused

Kõik sai alguses möödunud aasta septembris, kui politsei vahistas narkokuritegude tõttu NBA YoungBoy, kelle päris nimi on Kentrell DeSean Gaulden. Tema kodu Louisiana kodu läbiotsimise käigus avastas politsei mitmed räpparile kuuluvad relvad.

Relvade tausta uurimisega läks aega ning sel perioodil jäi YoungBoy vabadusse. Aga selle nädala alguses tuvastas FBI, et noormehe omaduses oli kaks relva, mida tal poleks tohtinud varasema tulirelvaga sooritatud rünnaku tõttu olla. Need olid 45 kaliibriline revolver ning 9mm püstol.

Kui ta septembris vahistati, siis esitati talle süüdistus vaid narkokuritegudes ja tema advokaat eitas, et relvad räpparile kuuluvad. Föderaaluurimine näitas aga midagi muud ning YoungBoy on jätkuvalt FBI vahi all.