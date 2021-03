Kisub aina tõsisemaks: Kourtney Kardashiani kiri tõestab, et suhe maailmakuulsa muusikuga pole naljamäng

Nüüd paljastas maailmakuulus muusik, et paar on teineteisele juba need tähtsad kolm sõna öelnud. Nimelt postitas Barker foto, kus on Kardashiani kirjutatud kiri, millel seisab: "Ma armastan sind!".

Kardashianil on kooselust Scott Disickiga kolm last, Barkeril on abielust endise Miss USA Shanna Moakleriga kaks last. Hiljuti tuli avalikuks, et Kourtney eks Scott jättis eelmisel aastal oma supermodellist pruudi Sofia Richie maha, sest viimane tundis armukadedust Kourtney suhtes.