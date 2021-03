VIDEO | Kuidas see võimalik on? Lõuna-Eestis kasvatatakse väikelast koeraks!

"Märgatud Eestis" saatejuht Taavi Libe läheb kohapeale uurima, miks on vanaema ja vanaisa veendunud, et nende kaheaastane lapselaps kasvab elamiskõlbmatutes tingimustes. "Ta õpetati koeraks. Ta võtab mänguasju suhu ja närib neid ning ta on kirpude poolt täiesti ära söödud," on vanaema Sirje ahastuses.

Vanavanemate arvates on kurja juur nende vaimupuudega tütre abikaasa, kellel on kriminaalne taust. Pisipoisi vanemad on aga seisukohal, et hoopis vanaema Sirje on juba aastaid nende kallal vaimset terrorit kasutanud.