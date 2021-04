Ettevõtja Peep Kuld sai sünnipäevaks vägeva üllatuse

"Kõige keerukam oli üks sünnipäev aastate eest. Siis palusin appi ka Peebu tütre Hanna," meenutab Kadi. Ta kirjeldab, kuidas tegi Peebule ettepaneku minna koos restorani ja ka Hanna kaasa võtta. Tüdruk palus tulla endale järele ühte Telliskivi menupaika. "Peep ütles, et mine, Kadi, vaata, kus see tüdruk on. Vastasin, et mul on kõrged kontsad, raske käia läbi Kalamaja. Kui Peep kohvikusse jõudis, ootasid teda lisaks tütrele veel kakskümmend lähedast sõpra, kes hakkasid kohe sünnipäevalaulu laulma. See pidu õnnestus mul täiuslikult!"