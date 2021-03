KLÕPS | Kuum beib rannaliival! Liis Lass näitab seksikaid kurve

Instagrami piltide järgi otsustades elad miljonäri väärilist elu – kallis šampanja, lennud äriklassis ja luksus­­hotellid. On see ka tegelikkuses nii?

"Ei pea kohe miljonäriks olemises süüdistama, haha! Reisin nii nagu parajasti võimalus on. Instagram on ilusate hetkede kogumik – sinna ei hakka panema mähkmevahetuse või palavikulise näo pilti. Lapsi ja liiga isiklikku ma seal üldse ei jaga, igaks juhuks. Aga üldiselt peab inimene oskama ridade vahelt lugeda. Elus on ju igasuguseid värve," ütles Lass 2019. aastal Kroonikale.