Suri filmist "Kes kardab Virginia Wolfi?" legendaarne näitleja George Segal

"Pere on väga kurb, sest peab teatama, et täna hommikul on lahkunud operatsiooni komplikatsioonide tõttu George Segal," ütles Sonia Segal Sony Televisioni avalduses. Segal oli põline New Yorgi Long Islandi elanik ning tema säravamate näitlejatööde hulka kuulub kindlasti film "Kes kardab Virginia Woolfi?", mille eest ta sai 1973. aastal Oscari nominatsiooni.

1970. aastatel mängis ta sageli paharette filmides nagu "The Duchess and the Dirtwater Fox" ja "Fun with Dick and Jane". 90ndatel oli Segal tuntum rohkem telerollide poolest, sealhulgas ka moeajakirja omaniku Jack Gallona sarjas "Just Shoot Me".