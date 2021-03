KLÕPS | Tohoh! Merylin Nau avameelselt Dubaist: ostsin uued tissid!

MERYLIN NAU Foto: Martin Ahven, Õhtuleht

Tuntud suunamudija ja onlyfansitar Merylin Nau on juba mõnda aega viibinud koos teise OnlyFansi staari Sandra Roosmega Dubais, nautides kuuma päikest ja rannaliiva. Muu hulgas postitas Nau Instagrami endast pildi, mille all kuulutab, et ostis uued tissi.