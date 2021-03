Selgus majas! Rammsteini kontsert lükkub koroona tõttu edasi

Pikalt on spekuleeritud, kas Rammsteini kontsert toimub sel suvel või mitte. Hiljuti kõneles Live Nation Eesti juhatuse liige Mart Eensalu "Retro Hommikus" järgmist: "See olukord on hetkel selline, et ega me sellele küsimusele täna veel vastata ei saa..."

"See on otsus, mis peab tulema artistiga koos. Loodetavasti see võib-olla siis kuu aja jooksul ka tuleb. Arusaadav on see, et risk selle edasi lükkamiseks on märkimisväärne. Ta kindlasti tulemata ei jää. Kas ta tuleb kuskil juulikuus või hiljem... me ei tea. Loodetavasti saame sellele kuskil kuu aja jooksul vastata," lausub Eesti suurim kontserdikorraldaja.

Rammsteini kodulehel seisab, et nad on edasi lükkamise tõttu väga pettunud, kuid mõistetavatel põhjustel peavad seda tegema. Nad rõhutavad, et kõik ostetud piletid kehtivad ka uuel kuupäeval.

Viiendat korda ning võimsamalt kui kunagi varem Eestisse järgmisel suvel saabuv Rammstein suudab taas üllatada - uue show valguspark, püro- ja tuleefektide maht ületab saksa ansambli kõigi varasemate kontsertide produktsiooni keerulisust ja mastaapi. Kui paar aastat tagasi esineti Lauluväljakul suvefestivalide tuuri raames, siis seekord tullakse täiesti uue, üle kahetunnise showga, mille keskel on suur erikujuga lava.

Rammstein on vaieldamatu kvaliteedimärk. Pole just palju bände, kes oleks võimelised Baltikumis showsid taas ja uuesti välja müüma ning seda juba pea, et kahekümne aasta jooksul. Rammsteini võib juba vabalt Eesti rahva lemmikbändiks pidada ning olla üsna kindel, et nende showst Lauluväljakul saab 2022. aasta suve suurim ja meeldejäävaim välikontsert.

Tallinna kontserdi raames kõlavad nii palad Rammsteini uuelt stuudioalbumilt, sealhulgas “Deutschland”, “Radio” ja “Ausländer” kui ka bändi kõige suuremad hitid - “Du hast”, “Links 2-3-4”, “Ich will”, “Sonne”, “Rammstein”, “Mein Herz brennt” ja palju teised.

Rammstein on rajanud ennast tipptasemel meelelahutajaks, kes läheneb muusikale kui kunstile - nende enda “kunstile”, mis on suurem kui maailm ise. Dramaatiline, oma mõõdult eepiline ning võimeline puudutama kõiki inimtajusid. Rammstein on hästituntud oma suurejooneliste live-lavastuste poolest, mille põhielementideks on alati viimse detailini lihvitud püro- ja tule- ning valgusefektid, mastaapsed lavakonstruktsioonid, provokatiivsed lavakostüümid ning rammsteinilik muusika. Iga Rammsteini kontsert on ühtmoodi tume ja sünge ning imetlusväärselt muinasjutuline - provokatiivsusega maitsestatud, ärge-kodus-seda-järgi-proovige teatraalne lavashow, mis on täis kõikehõlmava bensiini aroomi. Lavashow keskel on alati need kuus bändiliiget - Till Lindemann, Flake Lorenz, Christoph Schneider, Paul Landers, Richard Z. Kruspe ja Oliver Riedel - see loovelement, mille ümber kõik ülejäänu pöörleb.