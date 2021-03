Kahe tütre ema Grete Griffin mõtleb pojast: me proovime ühe korra veel

Nimelt uuris üks küsija, et kas noorpaar on mõelnud saada ka endale väikest poisipõnni lisaks kahele tütrele. Seepeale vastab Grete: "Jah, me kindlasti proovime üks kord veel, lihtsalt mitte praegu."

Muuhulgas on ta lisanud taustaks pildi, kus Robert hoiab Grete kõhtu. Naine viitab juba ennatlikult, et see pilt ei vasta hetkel tõele.

Nende peres kasvab 2017. aastal sündinud Gloria ja 2019. aasta septembris sündinud Gameya. Türilt pärit Grete on seitsmevõistleja, tema õde on Grit Šadeiko, kes on samuti Eesti seitsmevõistleja ja ka 2011. aasta Euroopa noorte meister seitsmevõistluses.