Kõikidele Eesti telekanalitele tehti pommiähvardus. TV3: "Duubel" ei pääse eetrisse ning inimesed evakueeriti!

See nädal olid "Duubel: Õhtune vahetus" saatejuhid Jarek Kasar ja Joel Ostrat. Nüüd selgub, et tänast osa eetrisse ei lähe, sest tehti pommiähvardus. Praeguse seisuga on TV3 eetris kordus eilsest saatest.

"Pommiähvardus TV3 majas. Duubel ei saa eetrisse! Kõik evakueeriti. Taastame otse-eetri esimesel võimalusel. Jälgi live Duubli lehel," kirjutab Liiv enda Facebookis.

"Duubel" tegi enda Facebooki lehel otseülekande, kus nii Joel kui ka Jarek panevad kõigile südamele, et kõik on hästi ning nende pärast pole vaja muretseda.

Jarek ütles, et politsei tuli kohale ja uuris kõigilt, kas nad on soojalt riides. "Ilmselgelt tänane saade ei lähe päris nii nagu me planeerisime. Keegi planeeris selle saate ümber," lausub Kasar, mispeale Ostrat kõrval hakkab naerma ning Kasar hurjutab teda mitte naermast.

"Me olime saate korralikult ette valmistanud, kõik tekstid olid peas. Muuhulgas meil oli palju-palju külalisi nagu supertantsija Ameerikast, Kaisa Ling Thing," lisab Kasar. Ta viitab ka sellele, et õnneks on päästekeskus TV3 maja kõrval täpselt. Kasar rahustab kõiki, et nemad on turvalises kauguses ning nende pärast ei pea muretsema, võib-olla ainult TV3 reitingute pärast. Live'is Joel Ostrat naljatleb, et temal on burgerilihast kõige rohkem kahju ning ta peab pommikoertest mööda hiilima,et liha mitte raisku lasta. Peale selle märgivad nad, et pidid majast välja tulema niimoodi, et miskit väga kaasa ei saa võtta.

"Meie jälgijad Facebookis, kui te vaatate TV3 ja imestate, miks seal on eetris eilne saade, siis põhjus on väga lihtne - TV3-le on täna õhtul uudistesaate lõpuminutite ajal tehtud pommiähvardus," lausub TV3 "Seitsmeste uudiste" juht Mart Mardisalu. "Praegu käivad majas otsimistööd, et välja selgitada, kas ruumides võib tõepoolest olla lõhkekeha. Selle kohta kinnitust loomulikult ei ole. Uurimine on täielikult algfaasis. Lihtsalt südame rahustuseks, kõik meie inimesed on majast evakueeritud."