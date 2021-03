Anu Saagim avaldas südamliku seiga, kui Genka teda avalikult kaitsma tuli: mõtlesin küll, et miks mul sellist meest pole

"Eestis ma meestega jamama ei hakka, nad on ebausaldusväärsed. Kõige rohkem solvab mind see, kui mind proovile pannakse." Anu on väidetavalt olnud korduvalt olukorras, kus tema kaaslane lihtsalt vaatab kõrvalt ja naudib, kuidas võõrad teda norivad. Tal on kirkalt meeles, kui räppar Genka kunagi tema kaitseks välja astus.