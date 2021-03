Kylie Jenner, võta eeskuju: Taylor Swift annetas 50 000 dollarit hädasolevale perele

See ei ole Taylorile sugugi esimene kord hädasolijaid aidata. Detsembris annetas ta 13 000 dollarit kahele emale, kellel oli pandeemia tõttu raske arveid maksta. Lauljat inspireeris Washingtoni Posti artikkel, mis kirjutas peredest, keda on epideemia mõjutanud.

Samal ajal, kui Taylor Swift annetab 50 000 dollarit enda raha võõra aitamiseks, ei suuda Kylie Jenner enda rahakotiraudu piisavalt painutada, et sõpra aidata. Kardashianite klanni noorim võsuke Kylie Jenner on tembeldatud avalikult ihnuskoiks, kuna vahepeal ka miljardäri staatusesse tõusnud 23-aastane naine kutsus fänne üles annetama raha avariisse sattunud Samuel Rauda heaks. Kuigi meigikunstniku vanematel oli ravikulude katmiseks vaja mõnikümmend tuhat dollarit, siis Kylie otsustas panustada vaid 5000 dollariga.

Nüüd selgitas Kylie oma Instagrami leheküljel, et hetkel, kui tema GoFundMe platvormil annetamas käis, oli kogumise eesmärgiks seatud 10 000 dollarit. "Kuna nad olid juba kogunud 6000 dollarit, siis ma lisasin juurde 5000, et nad saaks täis oma esialgse eesmärgi. Siis postitasin ma sellest oma Instagrami, et inimeste teadlikus kasvaks, kui kellelgi on veel võimalus või tahtmine annetada," kirjutas Kylie.