Koroonaosakonnas töötav Silver Laas jõudis välismeediasse: arvatakse, et oleme valitsuse palgatud näitlejad, kes edastavad propagandat

"Me tahame anda oma osa kriisist väljumiseks. Pidev kontsertide tühistamine on masendav. Sel aastal on eesmärk lindistada uut loomingut ja jõuda koos publikuga bändi 15. aastapäeva tähistamiseni," räägivad Silver Laas ja Joonas Mattias Sarapuu.

Nimelt märgivad mõlemid, et olid üks hetk tegevuseta ning seepärast tõttasid nad appi Ida-Tallinna Keskhaiglale.

"Oleme jooksupoisid. Muuhulgas viime erinevaid proove ühest kohast teise. Umbes 20 000 sammu päevas," tõdeb bändikaaslane Joonas. Silver aga tõdeb: "Tahtsin teha midagi kasulikku. Nõme oli ka diivanil lamamine. Kontsertide tühistamine on masendav," ütleb Laas.

Mõlemad on pühendunud jooksupoistena seni, kuni kriisi olukord kestab. "Uudised haiglate täitumisest ja õendusabi personali pikkadest päevadest vastavad tõele," hindab Sarapuu.

"Nüüd saan aru mastaabist. Töötajad annavad endast kogu päeva ja öö," lisab Laas. Mõlemid tunnistavad, et tagasiside neile on ka väga julgustav.

"See on alati üks protsent, kes arvab, et see on pettus, väidetavalt oleme me valitsuse palgalised näitlejad, kes edastavad propagandat. See on muidugi kurb," räägib Laas.

Mõned nädalad tagasi käis Silver Laas "Ringvaates" ning rääkis seal tehtavast tööst järgmiselt: "Töötan juba mõnda aega Ida-Tallinna keskhaigla erinevate kooronaosakondade vahel. Sealt tuleb väga palju analüüse, mida on vaja viia laborisse. Mina olen see inimene, kes on seal osakondade vahel. Või toon patsientide riideid, kes saavad koju," kirjeldab Laas veidi uut töökohta.

Laas ütles, et tema abikaasa töötab Ida-Tallinna Keskhaiglas õendusjuhina ning ehkki ta on praegu lapsega kodus, uuris ta kolleegidelt, kas neil on abi vaja, ning nagu näha oligi vaja nn jooksupoissi. Muusik tunnistab, et tema ja ta bändikaaslane Joonas Mattias Sarapuu käivad haiglas tööl 20 tundi nädalas.