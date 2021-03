KLÕPS | Eestis filmivõtetel olev šoti näitleja avaldas, milline ta õudukas välja näeb

Telesarjas "Outlander" ning filmides "300: Rise of an Empire" ja "Maleficiant" kaasa teinud Steven Cree näeb uues filmis väga metsistunud välja.

Soome filmitegija Taneli Mustoneni ning stsenarist Aleksi Hyvärineni kirjutatud film lubab olla verdtarretavalt õudne. "Filmi keskmes on pere, kes püüab oma elu üles ehitada ühes Skandinaavia maakohas, aga taipab peagi, et mõned saladused on nii kurjad, et neid peab lausa kaks korda matma," kirjeldab selle süžeed Bloody-Disgusting.

Austraalia näitleja Teresa Palmer, kes on tuntud filmidest nagu "Warm Bodies" ja "Hacksaw Ridge" ning draamasarjast "A Discovery of Witches", mängib noort ema, keda painab tema kaksikute vägivaldne surm.

See on Mustoneni esimene ingliskeelne film. Hyvärinen produtseerib filmi läbi Don Films ettevõtte. "See on tõsiselt õudne," sõnas Hyvärinen veebisaidile. "See on ka südantlõhestav ning samastumist pakkuv lugu, mis tekitab vaatajates pingeid algusest lõpuni."