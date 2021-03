Britney Spears soovib isa asemel järelvaatajana näha kedagi teist

Peale isa, kes teeb tema eest seaduslikke otsuseid, on Britney elus ka teine inimene, kellelt ta nõu saab ja kes aitab tal eraelulisi otsuseid teha. See on Jodi Montgomery, kes on viimase kahe aasta jooksul on oma tööga nii hästi hakkama saanud, et Britney näeb just teda oma isiklike otsuste järelevaatajana.

Kuigi praegu on Jodi selles rollis nii-öelda ajutiselt, siis tahab lauljanna muuta otsuse püsivaks. Britney advokaatidele on oluline, et kui vahetus lähebki läbi, siis kaasneb sellega ka võimalus järelevaataja vajadus üldse lõpetada.

TMZ käes olevate dokumentide kohaselt loobus Jamie Spears ajutiselt isiklike otsuste järelevaataja rollist 2019. aasta septembris, kui Jodi seda rolli täitma hakkas. Nüüd tahabki Britney, et Jodi jätkaks selles rollis püsivalt.

Siseallikate kohaselt ei ole Jamie Spearsil selle vastu midagi, et Jodi selle rolli täielikult üle võtab, ning ka Britney ise on õnnelik.

Jamie Spears on aga jätkuvalt koos Bessemeri usaldusühinguga Britney vara järelevaataja. Aga millega siis Jodi tegeleb? Jodil on kontroll lauljanna igapäevaste otsuste üle, mida on üpris palju. Jodi saab kontrollida igapäevast külalise arvu, kui see ei piira talle juurdepääsu advokaadile, säilitada hooldaja ning turvamehed, tegeleda ahistamist puudutavate tsiviilasjadega, kui need peaksid tekkima, ning suhelda meditsiinipersonaliga Britney tervist puudutavatel teemadel.

Tema isa Jamie aga teeb siiamaani äriotsuseid ja kontrollib rahakotti.