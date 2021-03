Nagu Heelia nüüd teab ja mida ka Tallinnas tegutsev notar Triin Sild ütles, siis sellistel juhtudel juriidilist kaitset tegelikult pole. "Kuna tegemist on kaasomaniku ostueesõigusega, siis on see nn eelmärke tähendusega ostueesõigus ehk et, kui kaasomanik oma eelisostuõigust korrektselt teostab, siis selle mõttelise osa omandi saamine on kaasomanikule tagatud," tõi Sild välja.