Näitleja Anna Faris selgitab kahe lahutuse tagamaid: ei suutnud konkurentsiga toime tulla

"Olen kahel korral abielus olnud, mõlemal korral näitlejaga ning ma arvan, et me ei teinud head tööd konkurentsiga hakkama saamiseks. Või vähemalt ma ei teinud, kuna olen uhke inimene ja ei tahtnud end haavatavana näidata," rääkis Faris.

Faris oli aastatel 2004-2008 abielus Ben Indraga, kellega ta kohtus enda debüütifilmi "Lovers Lane" võtteplatsil, kui ta alustas oma karjääri. Aastatel 2009-2018 oli Faris abielus Chris Prattiga, kes liikus parasjagu telesarjadest suurte kassahitte juurde suurel ekraanil. Neil on ka ühine poeg Jack, kes on kaheksa-aastane.

"Igasugune vihje ametialasele konkurentsile, ma ei usu, et ma sellega hästi hakkama sain. Loodan, et olen sellest nüüdseks õppinud," soovib Faris.

Chris Pratt on nüüd abielus Arnold Schwarzeneggeri tütre Katherine'iga, kellega neil on koos ka üks laps. Faris on 2017. aastast suhtes operaator Michael Barrettiga.