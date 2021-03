Chrissy Teigenil sai Twitterist küllalt: see ei teeni mind enam nii positiivselt kui mõjub negatiivselt

"Ma julgustan teid teadmiseks võtma ja mitte unustama, et teie sõnad loevad. Ma olen olnud paljude, kahe jälgijaga rusikahoopide ohver, et tunnen end nüüd tõeliselt haavununa," kirjutas ta hüvastijätuks.

Ei ole üllatus, et see sama subkultuuri Twitteri jälgijad aitasid tal saada erinevaid teemasid jagades populaarsemate kasutajate sekka.

Reaktsioon tema lahkumisele jagunes kaheks. Ühel pool olid need, kes tundsid Teigeni lahkumise üle kurbust ja need, kes vihastasid kiusajate peale, ning teisel pool need samad kiusajad, kes tundsid võidujoovastust, et Teigeni nii kaugele ajasid. Nad olid nii õnnelikud, et suutsid Teigeni muuta niivõrd muserdunuks millegi osas, mis talle kunagi niivõrd palju rõõmu pakkus.