Teresa Palmer filmivõtetest Eestis: esimesel ööl ei maganud hästi

17 nädalat rase Teresa Palmer avaldas, et selle nädala video, mis ilmus teisipäeval, avaldus natuke hiljem, sest tal on filmimise tõttu olnud pöörane nädal. Tööpäevad algavad kell viis või kuus ja kuigi nädal on olnud lahe, siis tunnistas Palmer, et esimesel ööl ei maganud ta väga hästi.

"See on minu puhul tüüpiline. Kui ma alustan uue tööga, siis lähen väga elevile. Siis sain magada neli tundi ning hiljem jõudis see järele," sõnas köhaga võitleb näitleja, lisades, et see pole COVID-19.

Palmer lisas, et peab hotellis olemise tõttu riideid käsitsi pesema, ning ta ei ole endale ja lastele leidnud selliseid vegan-toidu lahendusi, millega nemad harjunud on.

Süüa tuleb hotellis olles ka ise teha. Palmeril on sel puhul valmis seatud blender, võileivamasin, röster, keedukann ning suur hulk puu- ja köögivilju.

Filmivõtete ajal saab näitleja ka palju trenni teha. "Ma filmisin stseeni, kus ma ajasin ühte poissi taga. Jooksen mööda suurt maja ringi, millel on ka palju treppe. Nii et ma saan palju trenni teha, mis on hea. Ja väsitav," ütles ta.

Kõige selle juures kantseldab Palmer ka oma kolme last, toidab ühte neist rinnaga, rasedus kurnab ning päevasel ajal täidab võtetel peaosatäitja rolli.