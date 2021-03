AINULT KROONIKAS | Naudi tuntud jazz-klubi vahendusel Eesti ühe legendi kosmilist lühikontserti otse oma kodudiivanilt!

Tõnu Naissoo on üle 50 aasta kuulunud Euroopa jazz-pianistide paremikku. Sedavõrd legendaarseid loojaid on Eestis vähem kui ühel käel sõrmi. Oma lõputut nooruslikku loovat energiat on maestro Naissoo olnud võimetu varjama juba 1967. aasta Tallinna Jazz Festivalist alates, kui ta 16aastase noormehena mängis nagu võrdne võrdsega samal püünel koos Keith Jarretti, Jack De Johnette, Ron McClure ja Charles Lloydiga.

Uues sarjas astuvad veel üle Robert Jürjental, Rita Ray & Johannes Laas ning Uku Suviste & Holger Marjamaa. Need 18minutilised kontserdid jõuavad publikuni järgmistel reedetel ja ikka Kroonika vahendusel.

Jazzklubi Philly Joe's omanik ja muusik Reigo Ahven selgitas, et mõte väikeste sisekaemuslike kontsertide sarjast, mis on just nagu pärast tuumakatastroofi ürgunne suikunud linnakeskonda tekkinud muusikaoaasid, ei lasknud neid enam lahti.

Ta sõnas, et piirangute karmistamine ning eriti mure meditsiiniasutuste pärast ei lasknud neid siiski muusikuid dokumenteerida näiteks Ülemiste Keskuses, MyFitnessi jõusaalis, Tallinki laevaterminalis, restoranis “NOA" või Kinos Sõprus - kus igal teisel aastal samal ajal elu kihaks, kuid praegu on justkui Palle Üksi Maailmas remake võtteplats - vaid nad otsustasid tekitada rea vaikelunurgakesi Philly Joe’s jazz-klubis aadressil Vabaduse Väljak 10.

Ahven ütles, et need muusikalised safarid kontserdikõrbesse on planeeritud askeetlikena - et zoom-fatique esimeste ilmingute pinnale kerkimise ajastul häid inimesi mitte liiga pikalt ekraanide ette liimida, on kontserdid 18minutilise pikkusega. „See on justkui sõõm värsket heliarhitektuuri, mis peaks mõjuma vaimule nagu peotäis vanaema aia musti sõstraid - ilma selleta saab elada, aga sellega koos on elul mõõtmatult rohkem maitset sees,” ütles ta.

"Need kontserdid, nende salvestamine ja kõik kaasnev saab teoks ainult tänu suure südamega ettevõtetele ja eraisikutele, kes on koostöös Kultuuripartnerluse Sihtasutusega otsustanud keerulisel ajal muusikutele abikäe ulatada. Me oleme lõputult tänulikud,” lisas Ahven lõpetuseks.