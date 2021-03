VÕRDLE | Justkui ema suust kukkunud! Kate Winslet sattus üle mitmete aastate oma täiskasvanud tütrega pildile

Winslet on hoidnud oma tütart meediakärast eemal ning pärast seda, kui Mia beebina mõnel korral fotodele jäi, pole teda ajakirjanduses rohkem eriti nähtud. Hiljutises intervjuus tunnistas Mia, et vaatamata sellele, et mõlemad tema vanemad töötavad filmitööstuses, ei veetnud ta lapsepõlves palju aega võtetel.

"Titanicu" staar on varem öelnud, et tal pole midagi selle vastu, et tema vanim laps ka näitlemisega tegelema on hakanud. "Mia jaoks on parim asi see, et meil pole sama perekonnanimi. Neil pole õrna aimugi, kes ta emme on," viskas Winslet nalja.