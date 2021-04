Inga ja Toomas Lunge Anni Õnneleid

Pikaleveninud koroonakriis on paljudele Eesti peredele mõjunud kurnavalt ja masendavalt, seepärast on nii mõnedki võtnud oma perre uued lemmikud, kes toovad rõõmu ja viivad muremõtted eemale. Kutsikate nõudlus ületab pakkumist, nii et vahel on tuntud loomasõbrad pidanud oma uut sõpra kaua ootama.