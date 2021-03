"See ongi see koht, kus tehakse head nägu!" Maris Järva sai Kivisaarelt ja Hirmolt sünnipäevaks täiesti ootamatu kingi

“Nii suur! Ma poleks teist midagi nii suurt oodanudki!" hüüdis Maris kingikarpi nähes. Enne selle avamist olid nii Hirmo kui ka Kivisaar skeptilised, et kas nad on üldse õige valiku teinud.

“Kui ma oma abikaasale näitasin seda, siis ta ütles, et jah, tore kingitus, aga kui Maris selle saab, siis ta teeb head nägu ja tegelikult mõtleb, et kuradi vanamehed on lolliks läinud,” pajatas Alari.