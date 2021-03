VÕRDLE | Mäletad rokkar Pete Dohertyt? Tähesärast kadunud skandaalne muusik on võtnud kõvasti juurde ja muutnud oma stiili täielikult

Scanpix

Nullindatel tänu kuulsatele pruutidele ja pöörasele elustiilile meedias figureerinud Pete Doherty on aastaid radarilt kadunud olnud. Värsketelt fotodelt on näha, et Prantsusmaal rahulikku elu elav muusik on võtnud juurde mitukümmend kilogrammi ja muutunud pea tundmatuseni.