Glamuurse elustiiliga hiilgav Aleksei Soltan on väidetavalt suurtes võlgades: hoopis mind on petetud!

Kroonikale teadaolevalt on ennast glamuurse ja rahaka elustiiliga reklaamiv Aleksei Soltan (tegeliku nimega Totsilin) võlgu ligi tuhandeid eurosid. Samuti on tema suhtes varasemalt algatatud mitukümmend täitemenetlust erinevate kohtutäiturite juures. Ilusmeheks titulteeritud Soltan ise ei soovi võlgade teemal pikemalt peatud ja väidab, et hoopis teda on petetud.