Tuuli Roosma: Arbo näeb mind nagu mingit hiiglaslikku puud, kes tema eest päikese ära varjab

“Ta näeb mind nagu mingit hiiglaslikku puud, kes tema eest päikese ära varjab. Minu arvates oleme me alati olnud oma tegemistes täiesti võrdsed partnerid. Nii töös kui pereelus. Ja isegi siis, kui meil parajasti reisisarja ei ole ning mina olen muude saadete tootmisega hõivatud, ei ole minu meelest meie peres kunagi sellest probleemi tekkinud, et tema on kodune,” kommenteerib Tuuli Roosma.