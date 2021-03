Monaco prints Albert kritiseerib Meghan Markle'i ja prints Harry intervjuud: see natuke häiris mind

Kuigi prints Albert selgitas, et ta mõistab survet, mis neile osaks sai, siis ta sellegipoolest rõhutab, et seda tüüpi vestlusi tuleks pidada perekonna ja lähedastega ning see kõik ei pea olema tegelikult laotatud avaliku sfääri ette.

"See natuke häiris mind," ütles ta Meghani ja Harry teles istumisega. "Ma saan teatud viisil aru, kust nad tulevad, kuid ma arvan, et see ei olnud sobiv foorum, et selliseid arutelusid pidada."

Meghan ja Harry - kes jagavad 22-kuust poega Archie't ja ootavad sel suvel oma teist last - tüdrukut. 2020. aasta jaanuaris, et kavatsevad tagasi astuda kuningliku perekonna liikmete rollidest.

BBC Yalda Hakimi küsimusele Harry kohta sõnas prints Albert, et soovib Sussexi hertsogile parimat. "See on keeruline maailm ja ma loodan, et tal on otsustusvõimet ja tarkust õigete valikute tegemiseks," ütles ta Harry kohta.

Oprah intervjuu ajal ütles Meghan, et asutus vaikis ja keeldus abist, kui ta vaimset terviseprobleemide käes vaevles. Ta ütles ka Oprahile, et kuningliku perekonna liige oli väljendanud muret selle üle, kui tume võib olla Archie nahavärv.