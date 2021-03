KUULA | Eesti Laulult tuule tiibadesse saanud Heleza avaldas oma esimese minialbumi

Heleza sõnul on minialbumi ilmumine talle väga tähenduslik ja ennast defineeriv verstapost: “Naljakas, et olen pidanud päevikut 18 aastat ja pole seda kellegagi jaganud. Nüüd annan välja midagi nii hingelähedast ja isiklikku, kuid ei kahtle hetkekski, et teen vale valiku. “6” on minu valu, rõõm, pisarad, pettumused, otsingud, süütunne, kahtlus, igatsus, armastus, ilu ja ausus. Loodan, et nende laulude kaja resoneerub kuulaja hingega ja heliseb iga ühes natuke kaasa juba tuttavatel tunnetel.”

Produtsent Karl Killing: “Ma arvan, et Heleza EP on kõige intiimsem projekt mis ma siiani teinud olen. Kuna lood sündisid pealmiselt Heleza korteris, siis minu jaoks lugude valmimise protsess natuke erines teistest. Heleza on muusikaliselt väga versatiilne. Isegi, kui EP’l on 6 laulu, siis iga lugu on minu jaoks täiesti erinev elamus. Ma loodan, et inimesed kuulavad hoolega, mida Helenal öelda on - Heleza on ülimalt hea laulukirjutaja ja viisitegija.”

Minialbumi avab nimilugu “6”, mis tõi suuremat kõlapinda ja populaarsust Eesti Laul 2021 poolfinaalis. Loo sensuaalne video sai palju positiivset tagasisidet ja on 8 nädalat olnud juba Eesti raadiote top50 enimmägitud lugude hulgas.

EP “6” radadejada:

6

Ex

Ma ei tea kes ma olen

Hingan sind

Kas sa näed mind

Head ööd ft. Reket

Heleza on omale võtnud eesmärgi, et kui kasvõi üksainus inimene saab sellelt albumilt endale midagi, mis teda aitab, edasi viib, unistama paneb või kuidagi muudab, on tema missioon täidetud.