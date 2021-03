Pisarates Ženja Fokin tunneb puhkusereisil muret Eesti pärast: teate, kui suurt süüd ma tunnen?

"Teate, kui suurt süüd ma tunnen iseendas selle eest, et mina olen siin, sina oled seal. Andke teada mulle keegi, kui teil on olukord tõesti p**sis või teab kedagi, kellel on. Milleks mul see Instagram üldse on?" mõtiskleb pisarais moeguru oma Instagrami kontol.

"Ma arvan, et on aeg muutusteks, et Toompeale pakspersede asemel peab saama normaalsemaid nooremaid inimesi, kellel on osa päriselust ja arusaam päriselust," arvab ta. Fokin kutsub inimesi üles annetama Toidupangale ja suurperedele.

Varasemates story'des väljendas Fokin pahameelt, et riik kasutab raha valedel otstarvetel. "Ma saan aru, et olukord on keeruline, aga selle lahendus ei peitu selles, et palkate jälle uusi kommunikatsiooni- ja PR-agentuure, kes mõtlevad välja mingeid kampaaniaid #sesthoolin," põrutas stilist.

Mees paljastas, et ka tema ema, kes vaktsineerimist alguses pelgas, sai esimese kaitsesüsti juba ära. "Kui ta ära selle tegi, siis tead, mis ta lause mulle oli? "Ženja, oleks ma ette teadnud, et see pole miskit nii hull, poleks ma nädal aega niimoodi põdenud!"."