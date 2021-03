Kardashianite matriarh Kris Jenner ajas fännid segadusse: kas tõesti ootab Kendall oma esimest beebit?

Nimelt postitas Kris oma Twitteri kontole: "Sa saad hakkama!", märkis ära Kendalli konto ja lisas juurde lutipudeli emotikoni. Ka supermodell sai kohe aru, et antud säutsu saab väga valesti mõista. "Ema, see näeb välja, nagu sa teataksid minu rasedusest," kirjutas Kendall.

mom, this looks like a pregnancy announcement! 😂🤦🏻‍♀️ https://t.co/VD8znkj7UQ

Siiski jõudis Krisi kirjutis ja halvasti valitud emoji jõuda juba miljonite jälgijateni, kes hakkasid kuulutama, et Kendall ongi beebiootel. Supermodelli rasedus oleks Kardashianite fännidele väga suureks uudiseks, sest Kendall on ainuke oma õdedest, kes veel last pole saanud.

Õnneks oli kuulsa tõsieluperekonna jälgijaid, kes said kohe aru, miks Kris sellise postituse üldse tegi. Nimelt läks neljapäeva õhtul eetrisse seriaali "Keeping Up With The Kardashians" viimase hooaja teine episood, kus Kendall proovis lapsehoidja ametit ning mõtiskles selle üle, millal tema endale pere hakkab looma.