KLÕPS | Kas võib kalasaagiga rahule jääda? Grete Paia: kalamehejutud papaga

Muide, see on ka üks mu dilemmadest – et mind tohutult tõmbab Saaremaale. Ei oleks arvanud, et see nii tugev on. Veetsin juulikuu Saaremaal, ehitasime peikaga seal uue aia, värvisime selle üle ja maja seinal ka puidust liistud. Vanaisa oli samuti pundis. See oli nii mõnus ja tore.