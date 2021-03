Tuntud perekonnast pärit uus "Kättemaksukontori" staar paljastab, et jäi lavaka ukse taha: nägu oli punane ja pisarad voolasid

"Arvasin, et mul läks hästi, et tegin kõik mida vaja, kuigi tagantjärele targana tean, et olin vaimselt väsinud. Kui vaadata suuremat pilti, siis just tol ajal oli lõppemas mu esimene pikem suhe," tunnistab noor näitleja, et oli toona lihtsalt emotsionaalselt tükkideks.