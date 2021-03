Õlekõrred said otsa: EBU ei lasegi Valgevene Eurovisionile!

Probleem algas juba mõned nädalad tagasi, kui EBU teatas, et ansambli Galasy ZMesta laul "Ya Nauchu Tebya (I’ll Teach You)" on liiga poliitiline. Nimelt oli pala selgelt Aljaksandr Lukašenkat toetava sisuga ning laulusõnad rääkisid sellest, kuidas valgevenelased peaksid tema pilli järgi tantsima.