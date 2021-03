Hüvasti, Hollywood? Jessica Alba paljastas, et otsustas ootamatu põhjuse tõttu edukast näitlejakarjäärist loobuda

Värskes ajakirjas Romper tunnistab 39-aastane staar, et ta hakkas karjääri lõpetamisele mõtlema 2008. aastal, kui sünnitas oma vanima tütre. Selleks ajaks oli Alba karjäär Hollywoodis kestnud kümme aastat ja tema nägu oli tuttav igas maailma otsas.

"Mu emal oli vähk väga noores eas. Mitmed naised minu perekonnas on surnud erinevate kasvajate tõttu, kuid ükski neist pole olnud geneetiline," paljastab kolme lapse ema intervjuus ning lisab, et tema pidi üles kasvama kroonilise haigusega.

Kuna Alba pidi noorena palju haiglaravil viibima, siis pärast esimese tütre sündi tundis ta, et tahab võimalikult palju aega veeta selle väikese inimesega, kelle ta siia maailma on toonud. "Minu tervis loeb ja ma tahan, et sel pisikesel inimesel oleks hea tervis," lisab ta.