FOTO | Nublu tunneb õe suure saavutuse üle uhkust: hämmastav inimene!

Varasemalt on Eva-Lotta öelnud "Seitsmestele" antud intervjuus, et tuntud vend pole veel õega jää peale tikkunud. "Ta toetab mind väga. Õe-venna armastus on siin tugev. Me hoiame üksteisele pöialt. Ja konkurents (on ka)," tõdes ta. Ka nublu ja Eva-Lotta noorem õde on vaikselt iluuisutamisega hakanud tegelema.