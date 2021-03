Tragöödia prints Charlesi perekonnas: Camilla poja pruut suri vaid 42-aastaselt

Cornwalli hertsoginna Camilla poeg oli lahkunuga suhtes viimased kaks aastat. "Tom elas õndsalt õnnelikku elu Alice'iga ja on täiesti murtud," ütles paarile lähedane allikas. Teda jäävad mälestama kolm last, kes sündisid naise eelmisest abielust.

Lahkunu on aadlitaustaga perekonnast, sest tema vanaisa oli Ingleby vikont. Samuti on naise eksabikaasa parunett sir Robert Wigrami lapselaps.

Parker Bowles lahutas 2018. aastal oma pikaaegsest abikaasast Sara Buys'ist, kes on samuti ajakirjanik. Pärast suhte lagunemist leidiski ta õnne Alice'iga. Allikate sõnul on Tom ja Charles väga lähedased, sest Camilla poeg on nende suhet alati toetanud ning olnud mõistev oma kasuisa suhtes.