Tanel Padar paljastas üllatava perioodi oma elust, kui tal olid näpud põhjas: võiks eeldada, et on teisiti

„Võiks eeldada, et on teisiti. Kõik hakkasid eeldama, et minu hind on nüüd kümme korda kallim ja enam ei kutsutud esinema. Mul oli õnneks sponsorauto ja veidi bensiiniraha ka. Haljalasse sai sõidetud ja ema andis toiduraha. Autol oli kiri „Eurovisiooni võitja Tanel Padar", aga bensiiniaurude peal käisin raha võtmas," naeris Padar.