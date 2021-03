Rootslased on segaduses: miks prints Carl Philipi lapse sündi nii suurelt tähistati?

Nimelt on Rootsi kuningakojas traditisiooniks, kui uus prints või printsess on sündinud, lastakse kahuritest uue ilmakodaniku auks pauke.

Kuid 2019. aastal otsustas kuningas, et ainult kroonprintsess Victoria ja tema järglased omavad edaspidi kuninglikke õiguseid ning täidavad nendele omaseid kohustusi. See tähendab ka seda, et eile sündinud Carl Philipi ja Sofia poeg ei saa printsi ega kõrgeaususe tiitlit.