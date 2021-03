FOTO | Katrin Lust sai sünnipäevaks kauaoodatud kingi: vägevamat on vist raske saada!

"Helistasin mõned päevad tagasi oma perearstile Tartus ja ütlesin, et kui keegi otsustab vaktsiinist loobuda (neid on kahjuks palju) siis sooviksin võimalust endale," selgitab ta põhjust, miks just tema valituks osutus.

"Juhtus ime, et täpselt minu sünnipäeval - täna- saingi võimaluse end vaktsineerida. Esimene Pfizeri süst sai tehtud täpselt 30 minutit tagasi! Sellest kingist vägevamat on vist raske saada!" hõiskab ta.

Kuigi Lusti postitus on igati positiivne ning ta ei survesta kuidagi kedagi vaktsineerima, siis on suur osa kommenteerijatest aga negatiivselt meelestatud. Mõned on sünnipäevalapse peale isegi pahased, et ta eriti halvustavaid kommentaare ära kustutab.